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Росія всіляко уникає зустрічі Зеленського і Путіна, але не може припинити про неї говорити - Кулеба

Київ • УНН

 • 24691 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Україна чекає від Росії чіткої відповіді, чи готова російська сторона до проведення зустрічі президентів Володимипа Зеленського і Володимира Путіна. Про це на брифінгу в середу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я щодня отримую якісь новини з Російської Федерації, де офіційні особи коментують перспективу проведення цієї зустрічі (Зеленського з Путіним — ред.) — і так вже коментують, і сяк. З одного боку вони цієї зустрічі уникають усіляко, а з іншого боку не можуть припинити про неї говорити. Тому наразі ми чекаємо від Росії чіткої відповіді, готові вони зустрічатись чи ні”, — сказав він.

Деталі

Міністр зазначив, що така зустріч може відбутись в рамках “нормандського формату”, якщо такий саміт буде проведено, або окремо — це питання переговорів.

“Головне — це те, що зараз Росія виглядає розгубленою і не може дати нам чітку відповідь: так ви зустрічаєтесь з нами чи не зустрічаєтесь”, — додав він.

Теоретична зустріч Зеленського і Путіна

Під час пресконференції, яка відбулась ще 20 травня, Володимир Зеленський сказав, що розмова між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн почалася.

У той же день в Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського. Однак, вже у липні представник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України не ведеться.

А у вересні в Кремлі заявили, що зустріч впирається в тему окупованого Росією Криму. Зокрема, представник Путіна заявив, що зустріч Зеленського з Путіним навряд чи відбудеться цього року.

Ще наприкінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.

Вже 13 вересня Кремль заявив, що “зустріч Путіна і Зеленського неможлива, якщо Україна планує обговорювати Крим”.

Зеленський заявив, що у нього не вистачає часу думати про Путіна. Його цікавить зустріч з ним.

23 вересня Кремль заявив, що Путін та Зеленський зустрінуться тоді, “коли буде ясно, про що їм говорити”.

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