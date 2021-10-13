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Россия всячески избегает встречи Зеленского и Путина, но не может прекратить о ней говорить - Кулеба

Россия всячески избегает встречи Зеленского и Путина, но не может прекратить о ней говорить - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 24669 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украина ждет от России четкого ответа, готова ли российская сторона к проведению встречи президентов Володимипа Зеленского и Владимира Путина. Об этом на брифинге в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я ежедневно получаю какие-то новости из Российской Федерации, где официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи (Зеленского с Путиным — ред.) — и так уже комментируют, и сяк. С одной стороны они этой встречи избегают всячески, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить. Поэтому сейчас мы ждем от России четкого ответа, готовы ли они встречаться или нет”, — сказал он.

Детали

Министр отметил, что такая встреча может состояться в рамках “нормандского формата”, если такой саммит пройдет, или отдельно — это вопрос переговоров.

“Главное — это то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: да вы встречаетесь с нами едва ли не встречаетесь”, — добавил он.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Во время пресс конференции, которая состоялась еще 20 мая, Владимир Зеленский сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран началась.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

А в сентябре в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

Уже 13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”.

Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.

23 сентября Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся тогда, “когда будет ясно, о чем им говорить”.

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