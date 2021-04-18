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Росія становить загрозу безпеці в Європі - міністр оборони Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Росія становить "конкретну і безпосередню" загрозу безпеці в Європі. Таку думку висловила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у межах онлайн-конференції Königsbronner Gespräche фонду імені Конрада Аденауера, передає УНН з посилання на DW.

Цитата:

"Нарощування Росією озброєнь і ведення нею війни в центрі Європи створили реальні загрози. Той, хто на це вказує, не налаштований антиросійськи. Той, хто на це вказує, порушує важливе політичне питання і вживає активних заходів для безпеки нашої країни та Європи", - заявила очільниця оборонного відомства Німеччини.

Деталі

Крамп-Карренбауер розкритикувала Росію через розгортання ракет, які зможуть досягти ФРН у режимі, що не передбачає раннього сповіщення і не дає Берліну багато часу на реагування.

"Це було зроблено всупереч чинним угодам про контроль над озброєннями і потайки", - повідомила вона.

Міноборони Росії лише після довгих заперечувань у 2018 році визнало, що в Калінінградській області розміщені і взяті на озброєння ракетні комплекси "Іскандер-М". У Москві у відповідь на занепокоєння генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга заявили, що НАТО останнім часом активізувалося біля кордонів Росії, у зв'язку з чим появу "Іскандерів" у Калінінградській області слід вважати наслідком дій альянсу.

Нинішнє нарощування сил РФ біля кордону з Україною голова Міноборони ФРН також розцінила як цілеспрямовану провокацію Москви.

"Російські дії, на жаль, не призначені для того, щоб сформувати довіру, але явно спрямовані на те, щоб спровокувати реакцію", - впевнена вона.

Крамп-Карренбауер у зв'язку з цим відзначила стриману реакцію Києва.

"Тому що ми разом з Україною не хочемо втручатися в цю гру росіян", - додала керівниця оборонного відомства Німеччини.

Доповнення

Останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир’я на сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ.

6 квітня також стало відомо, що окрім стягування військ до українського кордону Росія почала контрольну перевірку боєготовності армії.

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