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Россия представляет угрозу безопасности в Европе - министр обороны Германии

Россия представляет угрозу безопасности в Европе - министр обороны Германии

Киев  •  УНН

 • 21626 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках онлайн-конференции Königsbronner Gespräche фонда имени Конрада Аденауэра, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата:

"Наращивание Россией вооружений и ведение ею войны в центре Европы создали реальные угрозы. Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, нарушает важный политический вопрос и принимает активные меры для безопасности нашей страны и Европы", - заявила глава оборонного ведомства Германии.

Детали

Крамп-Карренбауэр раскритиковала Россию за развертывание ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, который не предусматривает раннего оповещения и не дает Берлину много времени на реагирование.

"Это было сделано вопреки действующим соглашениям о контроле над вооружениями и втайне", - сообщила она.

Минобороны России лишь после долгих запирательств в 2018 году признало, что в Калининградской области размещены и взяты на вооружение ракетные комплексы "Искандер-М". В Москве в ответ на беспокойство генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга заявили, что НАТО в последнее время активизировалось у границ России, в связи с чем появление "Искандеров" в Калининградской области следует считать следствием действий альянса.

Нынешнее наращивание сил РФ у границы с Украиной глава Минобороны ФРГ также расценила как целенаправленную провокацию Москвы.

"Российские действия, к сожалению, не предназначены для того, чтобы сформировать доверие, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию", - уверена она.

Крамп-Карренбауэр в связи с этим отметила сдержанную реакцию Киева.

"Потому что мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру россиян", - добавила руководитель оборонного ведомства Германии.

Дополнение

В последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.

6 апреля также стало известно, что кроме передвижения войск к украинской границе Россия начала контрольную проверку боеготовности армии.

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