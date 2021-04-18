Россия представляет угрозу безопасности в Европе - министр обороны Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках онлайн-конференции Königsbronner Gespräche фонда имени Конрада Аденауэра, передает УНН со ссылкой на DW.
Цитата:
"Наращивание Россией вооружений и ведение ею войны в центре Европы создали реальные угрозы. Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, нарушает важный политический вопрос и принимает активные меры для безопасности нашей страны и Европы", - заявила глава оборонного ведомства Германии.
Детали
Крамп-Карренбауэр раскритиковала Россию за развертывание ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, который не предусматривает раннего оповещения и не дает Берлину много времени на реагирование.
"Это было сделано вопреки действующим соглашениям о контроле над вооружениями и втайне", - сообщила она.
Минобороны России лишь после долгих запирательств в 2018 году признало, что в Калининградской области размещены и взяты на вооружение ракетные комплексы "Искандер-М". В Москве в ответ на беспокойство генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга заявили, что НАТО в последнее время активизировалось у границ России, в связи с чем появление "Искандеров" в Калининградской области следует считать следствием действий альянса.
Нынешнее наращивание сил РФ у границы с Украиной глава Минобороны ФРГ также расценила как целенаправленную провокацию Москвы.
"Российские действия, к сожалению, не предназначены для того, чтобы сформировать доверие, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию", - уверена она.
Крамп-Карренбауэр в связи с этим отметила сдержанную реакцию Киева.
"Потому что мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру россиян", - добавила руководитель оборонного ведомства Германии.
Дополнение
В последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.
6 апреля также стало известно, что кроме передвижения войск к украинской границе Россия начала контрольную проверку боеготовности армии.