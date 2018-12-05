Росія не пропускає українців через кордон без пояснення причин
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські прикордонники не пропускають на територію Російської Федерації українських громадян вибірково і без пояснення причини. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
"Річ у тім, що ми коли відмовляємо громадянам РФ, чітко визначаємо причину і даємо відповідні документи цім громадянам РФ. У свою чергу, російські прикордонники, коли відмовляють українцям, жодним чином не пояснюють причини відмови і жодних документів на руки також не дають", - повідомив Олег Слободян.
Крім того на уточнююче питання кореспондента УНН стосовно того, чи вибірково здійснюється непропуск через кордон російською стороною, Слободян відповів: "Так, вибірково".
На даний час, з моменту запровадження воєнного стану на територію РФ не пропустили майже 170 громадян України.
Як повідомляв УНН станом на 3 грудня, Російська Федерація відмовила 150 українцям у в’їзді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Криму затримали двох розшукуваних у РФ українців
Нагадаємо, з 29 листопада іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму. Крім того, 3 грудня аеропорт у анексованому РФ Сімферополі закрили для здійснення літаками рейсових польотів через здійснення окупаційною адміністрацією антитерористичних заходів.
Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.