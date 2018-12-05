Россия не пропускает украинцев через границу без объяснения причин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские пограничники не пропускают на территорию Российской Федерации украинских граждан выборочно и без объяснения причины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Дело в том, что мы когда отказываем гражданам РФ, четко определяем причину и даем соответствующие документы этим гражданам РФ. В свою очередь, российские пограничники, когда отказывают украинцам, никак не объясняют причины отказа и никаких документов на руки также не дают", - сообщил Олег Слободян.
Кроме того, на уточняющий вопрос корреспондента УНН относительно того, выборочно ли осуществляется непропуске через границу российской стороной, Слободян ответил: "Да, избирательно".
В настоящее время, с момента введения военного положения на территории РФ не пропустили почти 170 граждан Украины.
Как сообщал УНН состоянию на 3 декабря, Российская Федерация отказала 150 украинцам во въезде.
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Напомним, с 29 ноября иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым. Кроме того, 3 декабря аэропорт в аннексированном РФ Симферополе закрыли для осуществления самолетами рейсовых полетов из-за осуществления оккупационной администрацией антитеррористических мероприятий.
Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.