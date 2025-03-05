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Російський Су-35 "полював" на французький безпілотник над Середземномор'ям - міністр оборони Франції

Київ • УНН

 • 20725 перегляди

Французький безпілотник Reaper став ціллю агресивних маневрів російського винищувача Су-35 у міжнародному повітряному просторі. Міністр оборони Франції заявив про три небезпечні прольоти винищувача поруч з дроном.

Російський Су-35 "полював" на французький безпілотник над Середземномор'ям - міністр оборони Франції

російський винищувач СУ-35 "полював" на французький безпілотник Reaper. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Глава оборонного відомства уточнив, що дрон виконував місію спостереження в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор’ям.

Цей інцидент стався, коли європейські країни намагаються збільшити витрати на оборону та посилити підтримку України у її війні проти російських військ на тлі зростаючих сумнівів щодо відданості адміністрації Трампа захисту Європи

- пише видання.

Лекорню розповів, що російський реактивний літак здійснив три послідовні прольоти в безпосередній близькості, що "могло спричинити втрату контролю над дроном, що відображає бажання обмежити вільний рух повітрям в зонах загального користування".

"Це навмисна, непрофесійна та агресивна дія, яка є неприйнятною. Франція продовжуватиме діяти на захист свободи судноплавства в міжнародних повітряних і морських просторах", - резюмував міністр.

При цьому Лекорню не вказав локації у східному Середземномор'ї, де стався інцидент.

Нагадаємо

Наприкінці лютого Сенат Румунії ухвалив закон, що дозволяє знищувати дрони, які незаконно перетинають повітряний простір країни. Документ передбачає швидке прийняття рішень щодо знешкодження безпілотників командирами на місцях.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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