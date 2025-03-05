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Российский Су-35 "охотился" на французский беспилотник над Средиземным морем - министр обороны Франции

Киев • УНН

 • 20724 просмотра

Французский беспилотник Reaper стал целью агрессивных маневров российского истребителя Су-35 в международном воздушном пространстве. Министр обороны Франции заявил о трех опасных пролетах истребителя рядом с дроном.

Российский Су-35 "охотился" на французский беспилотник над Средиземным морем - министр обороны Франции

российский истребитель СУ-35 "охотился" на французский беспилотник Reaper. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава оборонного ведомства уточнил, что дрон выполнял миссию наблюдения в международном воздушном пространстве над восточным Средиземноморьем.

Этот инцидент произошел, когда европейские страны пытаются увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины в ее войне против российских войск на фоне растущих сомнений в преданности администрации Трампа защите Европы

- пишет издание.

Лекорню рассказал, что российский реактивный самолет совершил три последовательных пролета в непосредственной близости, что "могло привести к потере контроля над дроном, что отражает желание ограничить свободное движение по воздуху в зонах общего пользования".

"Это преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное действие, которое является неприемлемым. Франция продолжит действовать в защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских пространствах", - резюмировал министр.

При этом Лекорню не указал локации в восточном Средиземноморье, где произошел инцидент.

Напомним

В конце февраля Сенат Румынии принял закон, который позволяет уничтожать дроны, которые незаконно пересекают воздушное пространство страны. Документ предполагает быстрое принятие решений по нейтрализации беспилотников командирами на местах.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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