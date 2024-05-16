Російський ексчоловік Анни Скороход заробляє мільйони на укриттях, а сама нардепка обжилась квартирою і двома машинами

Народна депутатка Анна Скороход збільшила статки, а її ексчоловік російського походження Алєксєй Алякін змінив прізвище і заробляє сотні мільйонів на модульних укриттях в Україні. Про це повідомляють "Факти", передає УНН.

Анна Скороход звернула на себе увагу скандалом навколо Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, яку разом із колегою по тимчасовій слідчій комісії Юлією Яцик використовує для дискредитації військового командування України. До того вона заявляла, що українці охотніше йдуть у тюрму, аніж до ЗСУ, бо з "домовини немає виходу", а у 2020 році захищала георгіївську стрічку та комуністичну ідеологію в Україні.

Вже після початку повномасштабного вторгнення РФ депутатка придбала квартиру площею 53,7 кв м вартістю 1,2 млн грн. У липні 2022 року і в березні 2023 року Скороход набула права користування двома автомобілями – Volkswagen Multivan і вантажівкою Renault Master. Відтак у її розпорядженні три авта (є ще позашляховик Infiniti QX60), п’ять квартир, одна з яких наразі будується, а також чотири земельні ділянки. Більше 11 млн грн депутатка вклала у будівельним комбінат "Прогрес" (ТОВ "БК "ПРОГРЕС-41""), у якому є єдиною власницею. При цьому єдиним джерелом доходів вказана зарплата в Раді – у 2023 році вона склала майже 48 тис. грн на місяць.

Тим часом її колишній чоловік росіянин-утікач, що отримав українське громадянство, Алєксєй Алякін змінив прізвище на Левковський і розпочав новий прибутковий бізнес. Його пов’язують із ТОВ "Хоббіт хаус". Ця будівельна компанія у 2023-2024 роках брала участь у 54 тендерах і отримала замовлення на будівництво укриттів на суму понад 189 млн грн.

Алєксєй Алякін/Левковський повідомляв, що "Хоббіт хаус" пов’язаний із київським будівельним комбінатом "Прогрес". Він був заснований у 2015 році в Бориспільському районі. У Борисполі також знаходиться схоже за назвою ТОВ "БК "ПРОГРЕС-41"", що належить Анні Скороход. Ціла низка факторів можуть вказувати на те, що ці компанії пов’язані.

"Анна Скороход могла б надати публічності новому заробітку Алякіна/Левковського. Історія набула б резонансу: росіянин заробляє на укриттях, на які ми змушені витрачати кошти через ту саму росію… Чому ж принципова борчиня за справедливість мовчить? Можливо, тому що попри особисті розбіжності і конфлікти, бізнес на укриттях може бути спільним і прибутковим для усіх його учасників?" – пишуть "Факти".

Як повідомляли ЗМІ, в Україну Алякін перебрався у 2015 році, після краху російського банку "Пушкіно", який йому належав і заборгував кредиторам 700 мільйонів рублів. У РФ Алякіна обвинувачують у шахрайстві, у 2015 році заочно арештували і внесли до бази розшуку Інтерполу. Держміграційна служба України двічі анулювала його українське громадянство, аргументуючи це тим, що Алякін підробив документи про українське походження своєї бабусі, а також не здав свій російський паспорт.