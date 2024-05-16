Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Народный депутат Анна Скороход увеличила состояние, а ее экс-супруг российского происхождения Алексей Алякин сменил фамилию и зарабатывает сотни миллионов на модульных укрытиях в Украине. Об этом сообщают "Факты", передает УНН.

Анна Скороход обратила на себя внимание скандалом вокруг Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, которую вместе с коллегой по временной следственной комиссии Юлией Яцык использует для дискредитации военного командования Украины. До этого она заявляла, что украинцы охотнее идут в тюрьму, чем в ВСУ, потому что из "гроба нет выхода", а в 2020 году защищала георгиевскую ленту и коммунистическую идеологию в Украине.

Уже после начала полномасштабного вторжения рф депутат приобрела квартиру площадью 53,7 кв м стоимостью 1,2 млн грн. В июле 2022 года и в марте 2023 года Скороход приобрела право пользования двумя автомобилями - Volkswagen Multivan и грузовиком Renault Master. Поэтому в ее распоряжении три автомобиля (есть еще внедорожник Infiniti QX60), пять квартир, одна из которых сейчас строится, а также четыре земельных участка. Более 11 млн грн депутат вложила в строительным комбинат "Прогресс" (ООО "СК "ПРОГРЕСС-41""), в котором является единственной владелицей. При этом единственным источником доходов указана зарплата в Раде - в 2023 году она составила почти 48 тыс. грн в месяц.

Между тем ее бывший муж беглый россиянин, получивший украинское гражданство, Алексей Алякин сменил фамилию на Левковский и начал новый прибыльный бизнес. Его связывают с ООО "Хоббит хаус". Эта строительная компания в 2023-2024 годах участвовала в 54 тендерах и получила заказ на строительство укрытий на сумму более 189 млн грн.

Алексей Алякин/Левковский сообщал, что "Хоббит хаус" связан с киевским строительным комбинатом "Прогресс". Он был основан в 2015 году в Бориспольском районе. В Борисполе также находится похожее по названию ООО "СК "ПРОГРЕСС-41"", принадлежащее Анне Скороход. Целый ряд факторов могут указывать на то, что эти компании связаны.

"Анна Скороход могла бы придать публичности новому заработку Алякина/Левковского. История приобрела бы резонанс: россиянин зарабатывает на укрытиях, на которые мы вынуждены тратить средства из-за той же россии... Почему же принципиальный борец за справедливость молчит? Возможно, потому что несмотря на личные разногласия и конфликты, бизнес на укрытиях может быть общим и прибыльным для всех его участников?" - пишут "Факты".

Как сообщали СМИ, в Украину Алякин перебрался в 2015 году, после краха принадлежавшего ему российского банка "Пушкино", который задолжал кредиторам 700 миллионов рублей. В рф Алякина обвиняют в мошенничестве, в 2015 году заочно арестовали и внесли в базу розыска Интерпола. Госмиграционная служба Украины дважды аннулировала его украинское гражданство, аргументируя это тем, что Алякин подделал документы об украинском происхождении своей бабушки, а также не сдал свой российский паспорт.