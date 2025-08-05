російський cбербанк розширює вплив на окупованих територіях України - ISW
Київ • УНН
російський сбербанк поширює свій вплив на окупованих територіях України, інтегруючи їх у російську фінансову систему. Дочірня компанія сбербанку, "сбермобайл", розпочала роботу в Херсонській та Запорізькій областях, ставши першим російським федеральним оператором на цих територіях.
російський сбербанк поширює свій вплив в окупованій Україні як засіб інтеграції окупованих територій у російську фінансову систему. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Зазначається, що днями окупаційна "адміністрація" Херсонської області заявила, що "сбермобайл", дочірня компанія сбербанку, почала працювати в окупованих Херсонській та Запорізькій областях, ставши першим російським федеральним оператором, який надає послуги на окупованих територіях України.
Примітно, що затвердження "сбермобайл" в окупованій Україні відбулося в той самий день, що й початок дводенного бізнес-форуму між представниками російської корпорації розвитку ВЕБ.РФ, російськими чиновниками та окупаційними чиновниками Луганської області
Вони підкреслюють, що присутнрість ощадбанку та ВЕБ.РФ в окупованій Україні є частиною ширших зусиль росії щодо поглинання окупованої України фінансовою системою росії.
"Ця фінансова інтеграція змусить окуповану Україну покладатися на росію щодо фінансових потоків та послуг, що зробить її більш відірваною від Києва та складнішою для інтеграції в українську економіку в довгостроковій перспективі. Зусилля з фінансової інтеграції також дозволяють росії отримувати прибуток від війни в Україні, утримуючи на плаву стагнацію російської економіки та фінансово підтримуючи воєнні зусилля", - вважають в ISW.
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки України, провідні російські банки, як-то "сбербанк" і "ВТБ", розпочали підготовку до боргової кризи. Так, обсяг простроченої заборгованості за споживчими кредитами цих фінустанов досяг 1,5 трильйонів рублів – найвищого рівня за останні шість років.
Санкції діють: російська економіка слабшає, а українська зростає - Мінекономіки27.06.25, 17:28 • 1626 переглядiв