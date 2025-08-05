российский сбербанк расширяет влияние на оккупированных территориях Украины - ISW

российский сбербанк распространяет свое влияние на оккупированных территориях Украины, интегрируя их в российскую финансовую систему. Дочерняя компания сбербанка, "сбермобайл", начала работу в Херсонской и Запорожской областях, став первым российским федеральным оператором на этих территориях.