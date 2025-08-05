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российский сбербанк расширяет влияние на оккупированных территориях Украины - ISW

Киев • УНН

 • 828 просмотра

российский сбербанк распространяет свое влияние на оккупированных территориях Украины, интегрируя их в российскую финансовую систему. Дочерняя компания сбербанка, "сбермобайл", начала работу в Херсонской и Запорожской областях, став первым российским федеральным оператором на этих территориях.

российский сбербанк расширяет влияние на оккупированных территориях Украины - ISW

российский сбербанк распространяет свое влияние в оккупированной Украине как средство интеграции оккупированных территорий в российскую финансовую систему. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на днях оккупационная "администрация" Херсонской области заявила, что "сбермобайл", дочерняя компания сбербанка, начала работать в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, став первым российским федеральным оператором, который предоставляет услуги на оккупированных территориях Украины.

Примечательно, что утверждение "сбермобайл" в оккупированной Украине произошло в тот же день, что и начало двухдневного бизнес-форума между представителями российской корпорации развития ВЭБ.РФ, российскими чиновниками и оккупационными чиновниками Луганской области

- указывают аналитики.

Они подчеркивают, что присутствие сбербанка и ВЭБ.РФ в оккупированной Украине является частью более широких усилий России по поглощению оккупированной Украины финансовой системой России.

"Эта финансовая интеграция заставит оккупированную Украину полагаться на Россию в отношении финансовых потоков и услуг, что сделает ее более оторванной от Киева и более сложной для интеграции в украинскую экономику в долгосрочной перспективе. Усилия по финансовой интеграции также позволяют России получать прибыль от войны в Украине, удерживая на плаву стагнацию российской экономики и финансово поддерживая военные усилия", - считают в ISW.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, ведущие российские банки, такие как "сбербанк" и "ВТБ", начали подготовку к долговому кризису. Так, объем просроченной задолженности по потребительским кредитам этих финучреждений достиг 1,5 триллионов рублей – самого высокого уровня за последние шесть лет.

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Институт изучения войны
Украина