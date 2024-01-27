російські мільйонери намагалися обманом отримати громадянство Молдови
Київ • УНН
російські олігархи намагалися шахрайським шляхом отримати молдовське громадянство у 2022-2023 роках, за словами голови Агентства публічних послуг Молдови.
За 2022-2023 роки було 30 спроб отримати молдавське громадянство обманним шляхом, зокрема двома російськими магнатами. Про це повідомили Jurnal MD, передає УНН.
Деталі
Я не можу зараз назвати імена, тому що проводяться спеціальні заходи. Ми точно знаємо, що це шахрайство, ми вже відмовили їм у громадянстві, але ми хочемо переконатися, що люди, які сприяли чи були співучасниками цих злочинів, опиняться на лаві підсудних
Доповнення
В повідомленні йдеться, що схема відбувалася за допомогою колишніх чи навіть чинних співробітників АДП, які знають процедуру отримання громадянства. Зазвичай бажаючі отримати громадянство знаходять людину, яка народилася між 1935 і 1937 роками та невдовзі померла, у віці 2-3 років.
Вони стверджують, що є дитиною або онукою цієї людини й що вони мігрували або були депортовані, надаючи підробні документи.
Також глава АДП повідомив, що йому особисто відомо про двох магнатів-мультимільйонерів з російської федерації та Узбекистану, які хотіли отримати молдавське громадянство обманним шляхом. Після завершення розслідування ці справи будуть оприлюднені.
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