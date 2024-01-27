российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы
российские олигархи пытались мошенническим путем получить молдавское гражданство в 2022-2023 годах, по словам главы Агентства публичных услуг Молдовы.
Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность
Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям. Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.
Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн
С понедельника, 29 января, все школьники Винницы перейдут на онлайн-обучение, чтобы предотвратить распространение гриппа А. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам безопасности в связи со стремительным ростом заболеваемости гриппом.
Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за повреждения трубопровода
Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы Кривого Рога, Украина, был поврежден, в результате чего некоторые районы остались без отопления с 27 по 29 января.
За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения
За минувшие сутки российские войска убили двух жителей Донецкой области во время обстрелов Серебрянки и Красногоровки, еще один человек получил ранения.
Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксирован 61 взрыв
Во время обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области удар понесли Белопольская и Великописаревская громады.
За сутки оккупанты дважды ударили по Николаевской области из артиллерии
26 января российские войска дважды обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду в Николаевской области, но никто не пострадал.
На Харьковщине враг обстрелял 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов, ранен полицейский
26 января российские войска обстреляли из артиллерии и минометов 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранив украинского милиционера. В результате обстрелов повреждены дома и здания в нескольких районах. Украинские военные отбили 13 российских атак вблизи Табаевки.
На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов
За минувшие сутки российские войска нанесли 86 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области Украины, разрушив 7 жилых домов, но обошлось без жертв.
В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей - Силы обороны юга
Южные силы обороны сообщили, что Россия увеличила свое военно-морское присутствие в Черном море до 7 кораблей, включая 4 ракетоносца, способные запускать до 22 ракет "Калибр". Они предупреждают, что уровень ракетной угрозы сейчас чрезвычайно высок.