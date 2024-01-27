российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы

За 2022-2023 годы было 30 попыток получить молдавское гражданство обманным путем, в частности двумя российскими магнатами. Об этом сообщили Jurnal MD, передает УНН.

Детали

Я не могу сейчас назвать имена, потому что проводятся специальные мероприятия. Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в гражданстве, но мы хотим убедиться, что люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, окажутся на скамье подсудимых сказал директор агентства государственных услуг Мирча Ешану.

Дополнение

В сообщении говорится, что схема происходила с помощью бывших или даже действующих сотрудников АДП, которые знают процедуру получения гражданства. Обычно желающие получить гражданство находят человека, который родился между 1935 и 1937 годами и вскоре умер, в возрасте 2-3 лет.

Они утверждают, что являются ребенком или внучкой этого человека и что они мигрировали или были депортированы, предоставляя поддельные документы.

Также глава АДП сообщил, что ему лично известно о двух магнатах-мультимиллионерах из российской федерации и Узбекистана, которые хотели получить молдавское гражданство обманным путем. После завершения расследования эти дела будут обнародованы.

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