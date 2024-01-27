российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  147296 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  181993 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  207792 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  190759 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  198595 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  200431 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  171410 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156557 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы

российские олигархи пытались мошенническим путем получить молдавское гражданство в 2022-2023 годах, по словам главы Агентства публичных услуг Молдовы.

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российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы

Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность

Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям. Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.

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Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность

Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

С понедельника, 29 января, все школьники Винницы перейдут на онлайн-обучение, чтобы предотвратить распространение гриппа А. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам безопасности в связи со стремительным ростом заболеваемости гриппом.

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Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн

Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за повреждения трубопровода

Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы Кривого Рога, Украина, был поврежден, в результате чего некоторые районы остались без отопления с 27 по 29 января.

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Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за повреждения трубопровода

За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения

За минувшие сутки российские войска убили двух жителей Донецкой области во время обстрелов Серебрянки и Красногоровки, еще один человек получил ранения.

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За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения

Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксирован 61 взрыв

Во время обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области удар понесли Белопольская и Великописаревская громады.

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Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксирован 61 взрыв

За сутки оккупанты дважды ударили по Николаевской области из артиллерии

26 января российские войска дважды обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду в Николаевской области, но никто не пострадал.

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За сутки оккупанты дважды ударили по Николаевской области из артиллерии

На Харьковщине враг обстрелял 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов, ранен полицейский

26 января российские войска обстреляли из артиллерии и минометов 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранив украинского милиционера. В результате обстрелов повреждены дома и здания в нескольких районах. Украинские военные отбили 13 российских атак вблизи Табаевки.

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На Харьковщине враг обстрелял 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов, ранен полицейский

На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов

За минувшие сутки российские войска нанесли 86 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области Украины, разрушив 7 жилых домов, но обошлось без жертв.

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На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов

В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей - Силы обороны юга

Южные силы обороны сообщили, что Россия увеличила свое военно-морское присутствие в Черном море до 7 кораблей, включая 4 ракетоносца, способные запускать до 22 ракет "Калибр". Они предупреждают, что уровень ракетной угрозы сейчас чрезвычайно высок.

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В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей - Силы обороны юга