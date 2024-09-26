російські дрони атакували Херсонщину: ще 6 поранених цивільних
Київ • УНН
Внаслідок атак російських дронів на Херсонщині постраждали 6 цивільних. Потерпілі отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення в Бериславі, Станіславській громаді, Херсоні та Кіндійці.
Стало відомо про ще шість людей, які отримали поранення внаслідок атак російських дронів на Херсонщині сьогодні, 26 вересня. Армія рф, зокрема, атакувала із БПЛА цивільний автомобіль в Станіславській громаді. Також під вогонь потрапив Херсон, Берислав та Кіндійка. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
Сьогодні зранку через російський дроновий удар по Бериславу постраждали двоє людей. До лікарні звернулися жінки, 58 та 53 роки, які дістали контузії й вибухові травми через скидання вибухівки з БПЛА.
Також зранку у Станіславській громаді росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль. У 25-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Він самостійно звернувся до лікарні.
Близько 11:30 росіяни атакували з дрона Кіндійку. Внаслідок скидання вибухівки 53-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення рук.
У Торецьку один із ворожих снарядів влучив у будинок: є загиблі26.09.24, 16:13 • 15507 переглядiв
Також до лікарні звернувся чоловік, який сьогодні близько 13:40 потрапив під удар російського БпЛА у Дніпровському районі Херсона. У 45-річного потерпілого діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки і перелом кістки ноги.
Раніше УНН повідомляв, що вранці 26 вересня двічі вдарили по обласному центру. Тоді було відомо про двох постраждалих. Через ворожі атаки вночі у Херсонській громаді зазнали поранень троє людей.