российские дроны атаковали Херсонскую область: еще 6 раненых гражданских

Стало известно о еще шести людях, которые получили ранения в результате атак российских дронов на Херсонщине сегодня, 26 сентября. Армия рф, в частности, атаковала с БПЛА гражданский автомобиль в Станиславской общине. Также под огонь попал Херсон, Берислав и Киндейка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.



Детали

Сегодня утром из-за российского дронового удара по Бериславу пострадали два человека. В больницу обратились женщины, 58 и 53 года, которые получили контузии и взрывные травмы из-за сброса взрывчатки с БПЛА.

Также утром в Станиславской общине россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль. У 25-летнего мужчины диагностировали взрывную травму. Он самостоятельно обратился в больницу.

Около 11:30 россияне атаковали с дрона Киндейку. В результате сброса взрывчатки 53-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения рук.

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Также в больницу обратился мужчина, который сегодня около 13:40 попал под удар российского БПЛА в Днепровском районе Херсона. У 45-летнего пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочное ранение голени и перелом кости ноги.

Ранее УНН сообщал, что утром 26 сентября дважды ударили по областному центру. Тогда было известно о двух пострадавших. Из-за вражеских атак ночью в Херсонской общине получили ранения три человека.