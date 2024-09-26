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российские дроны атаковали Херсонскую область: еще 6 раненых гражданских

российские дроны атаковали Херсонскую область: еще 6 раненых гражданских

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 14:01  •  4372 просмотра

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В результате атак российских дронов на Херсонщине пострадали 6 гражданских. Пострадавшие получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения в Бериславе, Станиславской общине, Херсоне и Киндийке.

Стало известно о еще шести людях, которые получили ранения в результате атак российских дронов на Херсонщине сегодня, 26 сентября. Армия рф, в частности,  атаковала с БПЛА гражданский автомобиль в Станиславской общине. Также под огонь попал Херсон, Берислав и Киндейка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Детали

Сегодня утром из-за российского дронового удара по Бериславу пострадали два человека. В больницу обратились женщины, 58 и 53 года, которые получили контузии и взрывные травмы из-за сброса взрывчатки с БПЛА. 

Также утром в Станиславской общине россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль. У 25-летнего мужчины диагностировали взрывную травму. Он самостоятельно обратился в больницу. 

Около 11:30 россияне атаковали с дрона Киндейку. В результате сброса взрывчатки 53-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения рук.

В Торецке один из вражеских снарядов попал в дом: есть погибшие26 сентября 2024, 13:13 • 6465 просмотров

Также в больницу обратился мужчина, который сегодня около 13:40 попал под удар российского БПЛА в Днепровском районе Херсона. У 45-летнего пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочное ранение голени и перелом кости ноги.

Ранее УНН сообщал, что утром 26 сентября  дважды ударили по областному центру. Тогда было известно о двух пострадавших. Из-за вражеских атак ночью в Херсонской общине получили ранения три человека.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
beryslavБерислав
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
khersonХерсон