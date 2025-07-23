Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів
Київ • УНН
Російська делегація прибула до Стамбула для участі у третьому раунді переговорів з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Делегація рф прибула до Стамбула в Туреччині, де сьогодні очікуються переговори з делегацією України, повідомили росЗМІ, пише УНН.
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"Російська делегація прибула до Стамбула для участі у третьому раунді переговорів з Україною", повідомляють росЗМІ.
Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі очікуються близько 19 години.
Заплановано, що зустріч відбудеться у палаці Чираган у районі Бешікташ.
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