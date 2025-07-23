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Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів

Київ • УНН

 • 2762 перегляди

Російська делегація прибула до Стамбула для участі у третьому раунді переговорів з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів

Делегація рф прибула до Стамбула в Туреччині, де сьогодні очікуються переговори з делегацією України, повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Російська делегація прибула до Стамбула для участі у третьому раунді переговорів з Україною", повідомляють росЗМІ.

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі очікуються близько 19 години.

Заплановано, що зустріч відбудеться у палаці Чираган у районі Бешікташ.

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Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня.

До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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