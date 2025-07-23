Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров
Киев • УНН
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ.
Делегация РФ прибыла в Стамбул, Турция, где сегодня ожидаются переговоры с делегацией Украины, сообщили российские СМИ, пишет УНН.
Детали
"Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной", сообщают российские СМИ.
Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле ожидаются около 19 часов.
Запланировано, что встреча состоится во дворце Чираган в районе Бешикташ.
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