Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров

Делегация РФ прибыла в Стамбул, Турция, где сегодня ожидаются переговоры с делегацией Украины, сообщили российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной", сообщают российские СМИ.

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле ожидаются около 19 часов.

Запланировано, что встреча состоится во дворце Чираган в районе Бешикташ.

Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и РФ в Стамбуле, Турция, 23 июля.

В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек.

Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами в Стамбуле