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росіяни вночі та вранці обстріляли 4 громади Сумщини: пролунало понад 30 вибухів

росіяни вночі та вранці обстріляли 4 громади Сумщини: пролунало понад 30 вибухів

Київ • УНН

 • 19470 перегляди

Вночі та вранці росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, зафіксовано понад 30 вибухів внаслідок мінометних обстрілів, ударів безпілотників, мін та вогню зі стрілецької зброї.

російські війська у ніч на 6 червня та сьогодні зранку 6 разів обстріляли  прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА у четвер, передає УНН

Деталі

Ворожих обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська громади:

  • Хотінська громада: зафіксовані мінометні обстріли (2 вибухи);
  • Краснопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух);
  • Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади;
  • Білопільська громада: було скидання з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух), гранатометні обстріли (20 вибухів) та обстріл зі стрілецької зброї.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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