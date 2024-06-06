росіяни вночі та вранці обстріляли 4 громади Сумщини: пролунало понад 30 вибухів
Київ • УНН
Вночі та вранці росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, зафіксовано понад 30 вибухів внаслідок мінометних обстрілів, ударів безпілотників, мін та вогню зі стрілецької зброї.
російські війська у ніч на 6 червня та сьогодні зранку 6 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА у четвер, передає УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська громади:
- Хотінська громада: зафіксовані мінометні обстріли (2 вибухи);
- Краснопільська громада: здійснено атаку FPV дроном (1 вибух);
- Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади;
- Білопільська громада: було скидання з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух), гранатометні обстріли (20 вибухів) та обстріл зі стрілецької зброї.
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