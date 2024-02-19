росіяни вдарили по Донеччині 14 разів за добу: двоє поранених, є руйнування

Двоє людей зазнали травм унаслідок ворожих обстрілів Донеччини минулої доби. Армія рф вдарила з авіації, ЗРК "С-300" та артилерії по 9 населених пунктах області. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.

Протягом доби росія завдала 14 ударів по цивільному населенню. Загарбники гатили з авіації, ЗРК "С-300", артилерії - йдеться у повідомленні поліції.

Під ворожими атаками опинились 9 населених пунктів - міста Красногорівка, Селидове, селища Желанне, Очеретине, села Малинівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Соловйове, Шевченко Перше.

Пошкоджено 23 цивільних об’єкти, серед них 18 житлових будинків, дві школи, спортивно-оздоровчий комплекс.

Як повідомляється, двома ракетами ворог вдарив по Соловйовому Очеретинської громади – пошкодив 8 приватних осель.

На Селидове окупанти спрямували дві ракети С-300. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 7 приватних будинків, школа, спорткомплекс.

Під обстрілом ЗРК "С-300" також перебувала Малинівка, зруйновано освітній заклад.

З артилерії російські війська обстріляли Красногорівку – поранили 60-річну жінку. Ще одна поранена цивільна особа – в Очеретиному - йдеться у повідомленні поліції.

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