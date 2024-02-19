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росіяни вдарили по Донеччині 14 разів за добу: двоє поранених, є руйнування

Київ • УНН

 • 23508 перегляди

За 24 години росіяни здійснили 14 обстрілів Донецької області, поранивши двох мирних жителів та пошкодивши 18 житлових будинків, дві школи та спортивно-оздоровчий комплекс.

Двоє людей зазнали травм унаслідок ворожих обстрілів Донеччини минулої доби.  Армія рф вдарила з авіації, ЗРК "С-300" та артилерії по 9 населених пунктах області. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини. 

Протягом доби росія завдала 14 ударів по цивільному населенню. Загарбники гатили з авіації, ЗРК "С-300", артилерії

- йдеться у повідомленні поліції.

Під ворожими атаками опинились  9 населених пунктів - міста Красногорівка, Селидове, селища Желанне, Очеретине, села Малинівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Соловйове, Шевченко Перше. 

Пошкоджено 23 цивільних об’єкти, серед них 18 житлових будинків, дві школи, спортивно-оздоровчий комплекс.

Як повідомляється, двома ракетами ворог вдарив по Соловйовому Очеретинської громади – пошкодив 8 приватних осель.

На Селидове окупанти спрямували дві ракети С-300. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 7 приватних будинків, школа, спорткомплекс.

Під обстрілом ЗРК "С-300" також перебувала Малинівка, зруйновано освітній заклад.  

З артилерії російські війська обстріляли Красногорівку – поранили 60-річну жінку. Ще одна поранена цивільна особа – в Очеретиному

- йдеться у повідомленні поліції. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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