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россияне ударили по Донецкой области 14 раз за сутки: двое раненых, есть разрушения

россияне ударили по Донецкой области 14 раз за сутки: двое раненых, есть разрушения

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 07:52  •  12433 просмотра

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За 24 часа россияне совершили 14 обстрелов Донецкой области, ранив двух мирных жителей и повредив 18 жилых домов, две школы и спортивно-оздоровительный комплекс.

Два человека получили травмы в результате вражеских обстрелов Донетчины за прошедшие сутки.  Армия рф ударила из авиации, ЗРК "С-300" и артиллерии по 9 населенным пунктам области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области. 

В течение суток россия нанесла 14 ударов по гражданскому населению. Захватчики били из авиации, ЗРК "С-300", артиллерии

- говорится в сообщении полиции.

Под вражескими атаками оказались  9 населенных пунктов - города Красногоровка, Селидово, поселки Желанное, Очеретино, села Малиновка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Соловьево, Шевченко Первое. 

Повреждены 23 гражданских объекта, среди них 18 жилых домов, две школы, спортивно-оздоровительный комплекс.

Как сообщается, двумя ракетами враг ударил по Соловьево Очеретинской громады - повредил 8 частных домов.

На Селидово оккупанты направили две ракеты С-300. Разрушениям подверглись многоквартирный и 7 частных домов, школа, спорткомплекс.

Под обстрелом ЗРК "С-300" также находилась Малиновка, разрушено образовательное учреждение.  

Из артиллерии российские войска обстреляли Красногоровку - ранили 60-летнюю женщину. Еще один раненый гражданский - в Очеретино

- говорится в сообщении полиции. 

В Мариупольском районе упал горящий самолет, в городе слышны взрывы - Андрющенко19 февраля 2024, 07:29 • 62242 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ocheretyneOcheretyne
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
mariupolМариуполь
donetskДонецк
росіяни вдарили по Донеччині 14 разів за добу: двоє поранених, є руйнування
Russians attack Donetsk region 14 times in 24 hours: two wounded, destruction
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