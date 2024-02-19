россияне ударили по Донецкой области 14 раз за сутки: двое раненых, есть разрушения

Два человека получили травмы в результате вражеских обстрелов Донетчины за прошедшие сутки. Армия рф ударила из авиации, ЗРК "С-300" и артиллерии по 9 населенным пунктам области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

В течение суток россия нанесла 14 ударов по гражданскому населению. Захватчики били из авиации, ЗРК "С-300", артиллерии - говорится в сообщении полиции.

Под вражескими атаками оказались 9 населенных пунктов - города Красногоровка, Селидово, поселки Желанное, Очеретино, села Малиновка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Соловьево, Шевченко Первое.

Повреждены 23 гражданских объекта, среди них 18 жилых домов, две школы, спортивно-оздоровительный комплекс.

Как сообщается, двумя ракетами враг ударил по Соловьево Очеретинской громады - повредил 8 частных домов.

На Селидово оккупанты направили две ракеты С-300. Разрушениям подверглись многоквартирный и 7 частных домов, школа, спорткомплекс.

Под обстрелом ЗРК "С-300" также находилась Малиновка, разрушено образовательное учреждение.

Из артиллерии российские войска обстреляли Красногоровку - ранили 60-летнюю женщину. Еще один раненый гражданский - в Очеретино - говорится в сообщении полиции.

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