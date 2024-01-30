росіяни скидають осколкові боєприпаси прицільно в напрямку цивільного населення - Гуменюк про ситуацію на півдні
Київ • УНН
росія посилює атаки на цивільне населення на півдні України, використовуючи безпілотники та артилерію. Ситуація залишається напруженою.
На півдні Україні ситуація залишається напруженою, окупанти використовують ударні і FPV дрони та БпЛА інших модифікацій проти Сил оборони й цивільного населенння. Про це сказала начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.
Ситуація залишається досить напруженою. Ворог не припиняє своєї активності, вишукує ті засоби і можливості, які може застосувати максимально ефективно, намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічних із застосуванням "шахедів", так і протягом всієї бойової доби з потужним використанням за кількістю fpv-дронів, дронів інших модифікацій з яких скидають осколкові боєприпаси – при чому прицільно, в напрямку цивільного населення
Вона зазначила, що ворог зосереджує свої артилерійські обстріли, зокрема, і на Херсоні. росіяни намагаються завдавати ударів і по житлових кварталах, по напрямку об’єктів критичної інфраструктури, для того щоб ускладнити життя жителів правобережжя.
Також ворог застосовував знов і керовані авіабомби. За словами Гуменюк, Береславський район Херсонщини знов потерпав від бомбардувань.
"Там де в населених пунктах майже всі домівки зруйновані, мають суттєві пошкодження – ворог все одно продовжує скеровувати туди авіабомби. Використання безпілотників саме по цивільним - перш за все, це тиск на людей, тиск на правий берег", - вказала Гуменюк.
Окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра, Сили оборони продовжують утримувати там свої позиції - Гуменюк30.01.24, 09:33 • 22924 перегляди