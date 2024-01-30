россияне сбрасывают осколочные боеприпасы прицельно в направлении гражданского населения - Гуменюк о ситуации на юге

На юге Украины ситуация остается напряженной, оккупанты используют ударные и FPV дроны и БпЛА других модификаций против Сил обороны и гражданского населения. Об этом сказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Ситуация остается достаточно напряженной. Враг не прекращает своей активности, изыскивает те средства и возможности, которые может применить максимально эффективно, пытается давить с помощью дроновых атак, как ночных с применением "шахедов", так и в течение всех боевых суток с мощным использованием по количеству fpv-дронов, дронов других модификаций с которых сбрасывают осколочные боеприпасы - причем прицельно, в направлении гражданского населения - заявила Гуменюк.

Она отметила, что враг сосредотачивает свои артиллерийские обстрелы, в частности, и на Херсоне. россияне пытаются наносить удары и по жилым кварталам, по направлению объектов критической инфраструктуры, для того чтобы усложнить жизнь жителей правобережья.

Также враг применял вновь и управляемые авиабомбы. По словам Гуменюк, Береславский район Херсонщины вновь страдал от бомбардировок.

"Там где в населенных пунктах почти все дома разрушены, имеют существенные повреждения - враг все равно продолжает направлять туда авиабомбы. Использование беспилотников именно по гражданским - прежде всего, это давление на людей, давление на правый берег", - указала Гуменюк.

Оккупанты активизировались на левобережье Днепра, Силы обороны продолжают удерживать там свои позиции - Гуменюк