росіяни посилять штурмові дії в районі Часового Яру - речниця ОТУ "Луганськ"
Київ • УНН
Речниця ОТУ "Луганськ" повідомила про зменшення кількості штурмів біля Часового Яру, але очікує їх посилення. Ситуація залишається складною біля Торецька та Нью-Йорка, де ворог просунувся на дві вулиці.
Росіяни не полишають спроби пробити українську оборону в районі Часового Яру. Там зменшилася кількість штурмів, однак це все ж таки затишшя перед бурею й окупанти посилять штурмові дії на цьому напрямку.
Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорка. На жаль ворог просунувся там дещо та закріпився на двох сусідніх вулицях в Торецьку до вулиці Центральної
Також вона повідомила, що росіяни не полишають спроби пробити українську оборону в районі Часового Яру.
Ворог також не полишає спроби пробити нашу оборону в районі Часового Яру. Там зменшилася кількість штурмів, однак ворог заводить все ж таки нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все ж таки затишшя перед бурею й вони посилять штурмові дії на цьому напрямку
Доповнення
Начальник Торецької МВА Василь Чинчик повідомляв, що орієнтовно 40-50% Торецька на Донеччині знаходиться під контролем ЗСУ. Росіяни докладають всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто.