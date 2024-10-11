росіяни посилять штурмові дії в районі Часового Яру - речниця ОТУ "Луганськ"

Росіяни не полишають спроби пробити українську оборону в районі Часового Яру. Там зменшилася кількість штурмів, однак це все ж таки затишшя перед бурею й окупанти посилять штурмові дії на цьому напрямку.

Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорка. На жаль ворог просунувся там дещо та закріпився на двох сусідніх вулицях в Торецьку до вулиці Центральної

Також вона повідомила, що росіяни не полишають спроби пробити українську оборону в районі Часового Яру.

Ворог також не полишає спроби пробити нашу оборону в районі Часового Яру. Там зменшилася кількість штурмів, однак ворог заводить все ж таки нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все ж таки затишшя перед бурею й вони посилять штурмові дії на цьому напрямку