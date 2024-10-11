россияне усилят штурмовые действия в районе Часового Яра - спикер ОТГ «Луганск»
Киев • УНН
Спикер ОТГ «Луганск» сообщила об уменьшении количества штурмов возле Часового Яра, но ожидает их усиления. Ситуация остается сложной возле Торецка и Нью-Йорка, где враг продвинулся на две улицы.
Россияне не оставляют попытки пробить украинскую оборону в районе Часового Яра. Там уменьшилось количество штурмов, однако это все же затишье перед бурей и оккупанты усилят штурмовые действия на этом направлении.
Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ситуация остается сложной. Наиболее сложная ситуация возле Торецка и Нью-Йорка. К сожалению враг продвинулся там несколько и закрепился на двух соседних улицах в Торецке до улицы Центральной
Также она сообщила, что россияне не оставляют попытки пробить украинскую оборону в районе Часового Яра.
Враг также не оставляет попытки пробить нашу оборону в районе Часового Яра. Там уменьшилось количество штурмов, однако враг заводит все же новое пополнение на передовые позиции. Мы думаем, что это все же затишье перед бурей и они усилят штурмовые действия на этом направлении
Дополнение
Начальник Торецкой МВА Василий Чинчик сообщал, что вориентировочно 40-50% Торецка на Донетчине находится под контролем ВСУ. Россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город.