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россияне усилят штурмовые действия в районе Часового Яра - спикер ОТГ «Луганск»

россияне усилят штурмовые действия в районе Часового Яра - спикер ОТГ «Луганск»

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:38  •  2415 просмотра

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Спикер ОТГ «Луганск» сообщила об уменьшении количества штурмов возле Часового Яра, но ожидает их усиления. Ситуация остается сложной возле Торецка и Нью-Йорка, где враг продвинулся на две улицы.

Россияне не оставляют попытки пробить украинскую оборону в районе Часового Яра. Там уменьшилось количество штурмов, однако это все же затишье перед бурей и оккупанты усилят штурмовые действия на этом направлении.

Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация остается сложной. Наиболее сложная ситуация возле Торецка и Нью-Йорка. К сожалению враг продвинулся там несколько и закрепился на двух соседних улицах в Торецке до улицы Центральной

- сказала Бобовникова.

Также она сообщила, что россияне не оставляют попытки пробить украинскую оборону в районе Часового Яра.

Враг также не оставляет попытки пробить нашу оборону в районе Часового Яра. Там уменьшилось количество штурмов, однако враг заводит все же новое пополнение на передовые позиции. Мы думаем, что это все же затишье перед бурей и они усилят штурмовые действия на этом направлении

- рассказала Бобовникова.

Дополнение

Начальник Торецкой МВА Василий Чинчик сообщал, что вориентировочно  40-50% Торецка на Донетчине находится под контролем ВСУ. Россияне  прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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