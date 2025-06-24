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росіяни підтверджують ураження своєї системи ППО в районі Маріуполя - Андрющенко

Київ • УНН

 • 632 перегляди

росіяни підтвердили удар по Маріуполю, внаслідок якого було пошкоджено ЗРК "Бук". Петро Андрющенко повідомив, що пошкоджену систему ППО транспортували на ремонт.

росіяни підтверджують ураження своєї системи ППО в районі Маріуполя - Андрющенко

російські ресурси підтверджують інформацію про вибух у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Андрющенко зауважив, що удар був завданий ввечері, а вранці росіяни підтвердили факт пошкодження засобів протиповітряної оборони.

Факт-чекінг. Росіяни по своїх каналах підтверджують удар в районі Маріуполя вчора ввечорі. А побитий ЗРК БУК, який зранку протягнули на ММК ім. Ілліча явно на ремонт, підтверджує нашу попередню інформацію про ураження системи ППО на землі

- написав він.

Фото побитого ЗРК БУК, який зранку протягнули на ММК ім. ілліча, взяте із російських джерел, керівник Центру вивчення окупації надав у своєму повідомленні в Telegram-каналі.

Доповнення

У своїй попередній публікації Андрющенко уточнив можливе місце удару.

"Доповідаємо. Одне ураження точно в цьому прямокутнику Маріуполь – Широка Балка – Мангуш з центром в аеропорту", – зазначив Андрющенко.

За його словами, є висока ймовірність того, що метою атаки була російська система ППО.

"За високі долею вірогідності влучили в російське ППО. Тут може бути варіант від ТОРа та БУКа до С-400. Все тут ховають", – повідомив він.

Також Андрющенко додав, що ситуація продовжує уточнюватися, однак уже зараз можна говорити про успішне ураження ворожих цілей.

У Маріуполі окупанти влаштовують облави на українців без паспорта рф - ЦНС09.06.25, 16:57 • 3086 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Бук (ЗРК)
Тор (ЗРК)
С-400
Маріуполь
Tesla
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