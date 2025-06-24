росіяни підтверджують ураження своєї системи ППО в районі Маріуполя - Андрющенко
Київ • УНН
росіяни підтвердили удар по Маріуполю, внаслідок якого було пошкоджено ЗРК "Бук". Петро Андрющенко повідомив, що пошкоджену систему ППО транспортували на ремонт.
російські ресурси підтверджують інформацію про вибух у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя та керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Андрющенко зауважив, що удар був завданий ввечері, а вранці росіяни підтвердили факт пошкодження засобів протиповітряної оборони.
Факт-чекінг. Росіяни по своїх каналах підтверджують удар в районі Маріуполя вчора ввечорі. А побитий ЗРК БУК, який зранку протягнули на ММК ім. Ілліча явно на ремонт, підтверджує нашу попередню інформацію про ураження системи ППО на землі
Фото побитого ЗРК БУК, який зранку протягнули на ММК ім. ілліча, взяте із російських джерел, керівник Центру вивчення окупації надав у своєму повідомленні в Telegram-каналі.
Доповнення
У своїй попередній публікації Андрющенко уточнив можливе місце удару.
"Доповідаємо. Одне ураження точно в цьому прямокутнику Маріуполь – Широка Балка – Мангуш з центром в аеропорту", – зазначив Андрющенко.
За його словами, є висока ймовірність того, що метою атаки була російська система ППО.
"За високі долею вірогідності влучили в російське ППО. Тут може бути варіант від ТОРа та БУКа до С-400. Все тут ховають", – повідомив він.
Також Андрющенко додав, що ситуація продовжує уточнюватися, однак уже зараз можна говорити про успішне ураження ворожих цілей.
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