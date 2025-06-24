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россияне подтверждают поражение своей системы ПВО в районе Мариуполя – Андрющенко

Киев • УНН

 • 554 просмотра

россияне подтвердили удар по Мариуполю, в результате которого был поврежден ЗРК "Бук". Петр Андрющенко сообщил, что поврежденную систему ПВО транспортировали на ремонт.

россияне подтверждают поражение своей системы ПВО в районе Мариуполя – Андрющенко

российские ресурсы подтверждают информацию о взрыве в районе временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Андрющенко отметил, что удар был нанесен вечером, а утром россияне подтвердили факт повреждения средств противовоздушной обороны.

Факт-чекинг. Россияне по своим каналам подтверждают удар в районе Мариуполя вчера вечером. А побитый ЗРК БУК, который утром протянули на ММК им. Ильича явно на ремонт, подтверждает нашу предварительную информацию о поражении системы ПВО на земле

- написал он.

Фото побитого ЗРК БУК, который утром протянули на ММК им. Ильича, взятое из российских источников, руководитель Центра изучения оккупации предоставил в своем сообщении в Telegram-канале.

Дополнение

В своей предыдущей публикации Андрющенко уточнил возможное место удара.

"Докладываем. Одно поражение точно в этом прямоугольнике Мариуполь – Широкая Балка – Мангуш с центром в аэропорту", – отметил Андрющенко.

По его словам, есть высокая вероятность того, что целью атаки была российская система ПВО.

"По высокой доле вероятности попали в российское ПВО. Здесь может быть вариант от ТОРа и БУКа до С-400. Все здесь прячут", – сообщил он.

Также Андрющенко добавил, что ситуация продолжает уточняться, однако уже сейчас можно говорить об успешном поражении вражеских целей.

В Мариуполе оккупанты устраивают облавы на украинцев без паспорта рф - ЦНС09.06.25, 16:57 • 3086 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор
Ракетная система С-400
Мариуполь
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