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росіяни готують програму "Запорізька цілина" для заселення окупованих українських територій

росіяни готують програму "Запорізька цілина" для заселення окупованих українських територій

Київ • УНН

 • 35181 перегляди

Мер Мелітополя заявив, що російські окупанти готуються реалізувати план радянських часів під назвою "Запорізька цілина" з перевезення мешканців з росії, білорусі та Казахстану для заселення окупованих районів Запорізької області з метою зміни етнічного складу населення та придушення українського опору.

Окупанти готують програму масового заселення захоплених територій України під кодовою радянською назвою "Запорізька цілина". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН

Тимчасово окуповані території Запорізької області мають стати другим пілотним проєктом росії зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу. 

За словами мера Мелітополя, в планах у окупантів перевезення на окуповані території мешканців росії, Білорусі та Казахставну. Таким чином вони намагаються погасити український спротив і вирішити шалений дефіцит кадрів на окупованих територіях.

"Ворог затвердив нову програму, яка називається "Запорізька цілина" - вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян рф... Вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми", - зазначив Іван Федоров.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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