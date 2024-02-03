россияне готовят программу "Запорожская целина" для заселения оккупированных украинских территорий

Оккупанты готовят программу массового заселения захваченных территорий Украины под кодовым советским названием "Запорожская целина". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Временно оккупированные территории Запорожской области должны стать вторым пилотным проектом россии по изменению этнического состава населения после Дальнего Востока.

По словам мэра Мелитополя, в планах у оккупантов перевозки на оккупированные территории жителей россии, беларуси и Казахстана. Таким образом они пытаются погасить украинское сопротивление и решить безумный дефицит кадров на оккупированных территориях.

"Враг утвердил новую программу, которая называется "Запорожская целина" - они пытаются осуществить массовое переселение граждан рф на временно оккупированную территорию. И не только граждан рф... Они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в наши захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы", - отметил Иван Федоров.