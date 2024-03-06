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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни атакували Донеччину артилерією та авіацією: одна людина загинула, ще двоє поранені

Київ • УНН

 • 40958 перегляди

6 березня одна людина загинула і ще двоє отримали поранення в Донецькій області внаслідок російських обстрілів: 62-річна жінка була смертельно поранена снарядом, що влучив у її двір, а дві жінки у віці 48 і 56 років отримали поранення від вибуху бомби в іншому населеному пункті.

росіяни атакували Донеччину артилерією та авіацією: одна людина загинула, ще двоє поранені

Протягом доби, 6 березня, На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що 6 березня 2024 року окупанти здійснили артилерійський обстріл селище Нетайлового Очеретинської ОТГ.

Внаслідок влучання снаряду по одній з вулиць смертельне поранення отримала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на власному подвір’ї

- резюмували правоохоронці. 

Окрім того, російська армія обстріляла село Клебан Бик Іллінівської СТГ з використанням КАБ-500.

Від вибуху авіабомби тілесні ушкодження отримали дві жінки 48 та 56 років. Під час удару обидві постраждалі перебували вдома. Потерпілих ушпиталили до медичного закладу, де у них діагностували мінно-вибухові травми, різані рани та струс головного мозку.

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Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, електромережі й автомобіль.

Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)

- підсумували в прокуратурі. 

Нагадаємо

У ніч на 6 березня армія рф вдарила чотирма ракетами по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки травмувалась одна людина. Пошкодженні, зокрема, 11 багатоповерхівок.

Володимир Омельченко

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