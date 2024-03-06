росіяни атакували Донеччину артилерією та авіацією: одна людина загинула, ще двоє поранені

6 березня одна людина загинула і ще двоє отримали поранення в Донецькій області внаслідок російських обстрілів: 62-річна жінка була смертельно поранена снарядом, що влучив у її двір, а дві жінки у віці 48 і 56 років отримали поранення від вибуху бомби в іншому населеному пункті.