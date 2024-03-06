росіяни атакували Донеччину артилерією та авіацією: одна людина загинула, ще двоє поранені
Київ • УНН
6 березня одна людина загинула і ще двоє отримали поранення в Донецькій області внаслідок російських обстрілів: 62-річна жінка була смертельно поранена снарядом, що влучив у її двір, а дві жінки у віці 48 і 56 років отримали поранення від вибуху бомби в іншому населеному пункті.
Протягом доби, 6 березня, На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 6 березня 2024 року окупанти здійснили артилерійський обстріл селище Нетайлового Очеретинської ОТГ.
Внаслідок влучання снаряду по одній з вулиць смертельне поранення отримала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на власному подвір’ї
Окрім того, російська армія обстріляла село Клебан Бик Іллінівської СТГ з використанням КАБ-500.
Від вибуху авіабомби тілесні ушкодження отримали дві жінки 48 та 56 років. Під час удару обидві постраждалі перебували вдома. Потерпілих ушпиталили до медичного закладу, де у них діагностували мінно-вибухові травми, різані рани та струс головного мозку.
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Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, електромережі й автомобіль.
Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
У ніч на 6 березня армія рф вдарила чотирма ракетами по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки травмувалась одна людина. Пошкодженні, зокрема, 11 багатоповерхівок.