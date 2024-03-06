россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

В течение суток, 6 марта, в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 6 марта 2024 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел поселок Нетайловое Очеретинской ОТГ.

В результате попадания снаряда по одной из улиц смертельное ранение получила 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в собственном дворе - резюмировали правоохранители.

Кроме того, российская армия обстреляла село Клебан Бык Ильиновской СТГ с использованием КАБ-500.

От взрыва авиабомбы телесные повреждения получили две женщины 48 и 56 лет. Во время удара обе пострадавшие находились дома. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, где у них диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны и сотрясение головного мозга.

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Кроме того, повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, электросети и автомобиль.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений рф против мирного населения региона. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) - подытожили в прокуратуре.

Напомним

В ночь на 6 марта армия рф ударила четырьмя ракетами по Покровску Донецкой области. В результате атаки травмировался один человек. Повреждены, в частности, 11 многоэтажек.