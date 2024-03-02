росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини за день
Київ • УНН
Росіяни 17 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області в Україні, зафіксувавши 60 вибухів у 9 населених пунктах.
Росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області упродовж дня 2 березня. Зафіксовано 60 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали 9 громад області: Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. Зокрема:
- Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (13 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
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