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россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день

россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 20:29  •  11393 просмотра

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Россияне 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, зафиксировав 60 взрывов в 9 населенных пунктах.

Россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области в течение дня 2 марта. Зафиксировано 60 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись 9 громад области: Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская. В частности:

  • Юнаковская община: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (3 взрыва). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Миропольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
  • Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов) и артобстрел (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (13 взрывов).
  • Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

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