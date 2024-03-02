россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день
Киев • УНН
Россияне 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, зафиксировав 60 взрывов в 9 населенных пунктах.
Россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области в течение дня 2 марта. Зафиксировано 60 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись 9 громад области: Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская. В частности:
- Юнаковская община: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (3 взрыва). Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Миропольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
- Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов) и артобстрел (3 взрыва).
- Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (13 взрывов).
- Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Хотинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС2 марта 2024, 09:52 • 21079 просмотров
россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день
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