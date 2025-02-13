Армія рф завдала авіаудар по Краматорську: є загиблий та поранені
Київ • УНН
Внаслідок скидання двох ФАБ-250 на Краматорськ загинув 46-річний чоловік, 5 осіб поранено. Пошкоджено два будинки та кілька автомобілів, серед постраждалих 16-річна дівчина.
Щонайменше 1 людина загинула і ще 5 поранені внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по Краматорську на Донеччині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 2 ФАБ-250. Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених - 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів.
"Кожен день росіяни приносять на нашу землю нові смерті і нові руйнування. Залишатися на Донеччині небезпечно. Будьте відповідальними - евакуюйтесь", - вказав Філашкін.
Доповнення
У ніч на 13 лютого росія атакувала Україну 140 безпілотниками. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, було знищено 85 ударних дронів, 52 дрони-імітатори були втрачені.
За минулу добу сталося 116 бойових зіткнень, завдавши 88 авіаударів та понад 5800 обстрілів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 34 штурми.