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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия нанесла авиаудар по Краматорску: есть погибшие и раненые

Россия нанесла авиаудар по Краматорску: есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

 • 4110 просмотра

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В результате сброса двух ФАБ-250 на Краматорск погиб 46-летний мужчина, 5 человек ранены. Повреждены два дома и несколько автомобилей, среди пострадавших 16-летняя девушка.

По меньшей мере 1 человек погиб и еще 5 ранены в результате сегодняшнего удара российских оккупантов по Краматорску в Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, россияне сбросили на город 2 ФАБ-250. От ранений погиб 46-летний мужчина. Среди раненых - 16-летняя девушка. Повреждены два дома и несколько автомобилей.

«Каждый день россияне приносят на нашу землю новые смерти и новые разрушения. Оставаться в Донецкой области опасно. Будьте ответственными - эвакуируйтесь», - указал Филашкин.

Дополнение

В ночь на 13 февраля россия атаковала Украину 140 беспилотниками. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, было уничтожено 85 ударных дронов, 52 дрона-имитатора были потеряны.

За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений, нанеся 88 авиаударов и более 5800 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 34 штурма.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
fab-250FAB-250
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
donetskДонецк

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