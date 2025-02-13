Россия нанесла авиаудар по Краматорску: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
В результате сброса двух ФАБ-250 на Краматорск погиб 46-летний мужчина, 5 человек ранены. Повреждены два дома и несколько автомобилей, среди пострадавших 16-летняя девушка.
По меньшей мере 1 человек погиб и еще 5 ранены в результате сегодняшнего удара российских оккупантов по Краматорску в Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, россияне сбросили на город 2 ФАБ-250. От ранений погиб 46-летний мужчина. Среди раненых - 16-летняя девушка. Повреждены два дома и несколько автомобилей.
«Каждый день россияне приносят на нашу землю новые смерти и новые разрушения. Оставаться в Донецкой области опасно. Будьте ответственными - эвакуируйтесь», - указал Филашкин.
Дополнение
В ночь на 13 февраля россия атаковала Украину 140 беспилотниками. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, было уничтожено 85 ударных дронов, 52 дрона-имитатора были потеряны.
За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений, нанеся 88 авиаударов и более 5800 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 34 штурма.