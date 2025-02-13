Над Україною збили 85 зі 140 ворожих дронів під час нічної атаки рф

росія вночі атакувала Україну 140 безпілотниками, знищено 85 ударних дронів, 52 дрони-імітатори втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 лютого ворог атакував 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Одещина та Харківщина.

На Одещині через атаку рф дронами є пошкодження припортової інфраструктури і постраждала: показали наслідки