На Одещині через атаку рф дронами є пошкодження припортової інфраструктури і постраждала: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки безпілотників на Ізмаїльський район пошкоджено припортову інфраструктуру та навчальний заклад. Одна жінка отримала осколкове поранення та була госпіталізована.
Російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області, пошкодивши припортову інфраструктуру та навчальний заклад, одна жінка отримала поранення від осколків та була госпіталізована, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Вночі ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. Над знищенням ворожих дронів працювали наші сили ППО. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу
Також, з його слів, осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. "Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середньої ступеню важкості госпіталізована до лікарні. Медиками надається вся необхідна допомога", - зазначив голова ОВА.
У ГУ ДСНС в Одеській області показали наслідки атаки рф.
"На місцях влучання спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці", - повідомили у ДСНС.
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