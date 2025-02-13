На Одещині через атаку рф дронами є пошкодження припортової інфраструктури і постраждала: показали наслідки

Російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області, пошкодивши припортову інфраструктуру та навчальний заклад, одна жінка отримала поранення від осколків та була госпіталізована, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. Над знищенням ворожих дронів працювали наші сили ППО. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу - написав Кіпер.

Також, з його слів, осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. "Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середньої ступеню важкості госпіталізована до лікарні. Медиками надається вся необхідна допомога", - зазначив голова ОВА.

У ГУ ДСНС в Одеській області показали наслідки атаки рф.

"На місцях влучання спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці", - повідомили у ДСНС.

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