В Одесской области из-за атаки рф дронами есть повреждения портовой инфраструктуры и пострадавшие: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки беспилотников на Измаильский район была повреждена портовая инфраструктура и учебное заведение. Одна женщина получила осколочное ранение и была госпитализирована.
Российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области, повредив портовую инфраструктуру и учебное заведение, одна женщина получила ранения от осколков и была госпитализирована, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг массированно атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Пострадал один человек. Над уничтожением вражеских дронов работали наши силы ПВО. В результате вражеской атаки есть повреждения портовой инфраструктуры, неработающего учебного заведения
Также, по его словам, осколками был поражен автомобиль, внутри которого находилась женщина. "Она получила осколочное ранение бедра, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу. Медиками оказывается вся необходимая помощь", - отметил глава ОВА.
ГУ ГСЧС в Одесской области показало последствия атаки рф.
"На местах попадания вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные", - сообщили в ГСЧС.
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