Над Украиной сбили 85 из 140 вражеских дронов во время ночной атаки рф
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала Украину 140 камикадзе-дронами с разных направлений. ВСУ уничтожили 85 ударных БПЛА, 52 имитатора дронов были потеряны, пострадали Одесская и Харьковская области.
россия ночью атаковала Украину 140 беспилотниками, уничтожено 85 ударных дронов, 52 дрона-имитатора потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 февраля враг атаковал 140-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 85-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 52 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Одесская и Харьковская области.
В Одесской области из-за атаки рф дронами есть повреждения портовой инфраструктуры и пострадавшие: показали последствия13.02.25, 09:27 • 10945 просмотров