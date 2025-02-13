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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 85 из 140 вражеских дронов во время ночной атаки рф

Над Украиной сбили 85 из 140 вражеских дронов во время ночной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 11577 просмотра

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Ночью Россия атаковала Украину 140 камикадзе-дронами с разных направлений. ВСУ уничтожили 85 ударных БПЛА, 52 имитатора дронов были потеряны, пострадали Одесская и Харьковская области.

россия ночью атаковала Украину 140 беспилотниками, уничтожено 85 ударных дронов, 52 дрона-имитатора потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 февраля враг атаковал 140-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 85-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 52 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Одесская и Харьковская области.

В Одесской области из-за атаки рф дронами есть повреждения портовой инфраструктуры и пострадавшие: показали последствия13.02.25, 09:27 • 10945 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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