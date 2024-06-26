Росія заборонила доступ до понад 80 західних ЗМІ
Київ • УНН
Росія забороняє доступ до більш ніж 80 західних ЗМІ з 25 країн ЄС, звинувачуючи їх у поширенні дезінформації.
Москва у вівторок заборонила росіянам доступ до 81 сайту західних ЗМІ з 25 країн ЄС, звинувативши їх у "систематичному поширенні недостовірної інформації". Про це пише DW, передає УНН.
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Зазначається, що Росія вже закрила більшість незалежних ЗМІ, що діють у її межах, а також будь-які, які критикують Путіна.
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що це крок у відповідь за рішення ЄС у травні заблокувати "пропагандистські мережі, пов’язані з Кремлем", у тому числі празький "Голос Європи".
Росія розкритикувала рішення ЄС, назвавши його "політично мотивованим". У Брюсселі заявили, що цей крок спрямований на боротьбу з джерелами, які "скористаються інструментом просування та підтримки" вторгнення Росії.
Пропагандисти рф продовжують поширювати фейки про ядерну небезпеку від України - ЦПД25.06.24, 17:51 • 27656 переглядiв