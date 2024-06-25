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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Пропагандисти рф продовжують поширювати фейки про ядерну небезпеку від України - ЦПД

Київ • УНН

 • 27656 перегляди

російські пропагандисти продовжують поширювати дезінформацію про те, що Україна становить ядерну загрозу, стверджуючи, що імпортоване в Україну відпрацьоване ядерне паливо може бути використано для створення "брудної бомби".

Пропагандисти рф продовжують поширювати фейки про ядерну небезпеку від України - ЦПД

російські та проросійські медіа тиражують заяву начальника російських військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ігоря кирилова про ввезення в Україну відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

За його словами, це паливо, нібито може бути використане для створення "брудної бомби" та її використання "під чужим прапором".

У ЦПД зазначили, що подібні заяви російської сторони є черговою дезінформацією, мета якої – залякати світ ядерною небезпекою, яка нібито йде від України, та виправдати загарбницьку війну рф проти нашої країни.

Насправді єдине джерело ядерної небезпеки – це дії рф, яка не лише прямо погрожує країнам Європи застосуванням ядерної зброї, але й створює великий ризик ядерної катастрофи військовими діями в районі українських АЕС,

- йдеться у повідомленні.

росіяни поширюють тези щодо нелегітимності Зеленського, щоб зірвати другий Саміт миру - ЦПД 24.06.24, 13:39 • 103566 переглядiв

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