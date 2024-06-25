Пропагандисти рф продовжують поширювати фейки про ядерну небезпеку від України - ЦПД

російські та проросійські медіа тиражують заяву начальника російських військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ігоря кирилова про ввезення в Україну відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

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За його словами, це паливо, нібито може бути використане для створення "брудної бомби" та її використання "під чужим прапором".

У ЦПД зазначили, що подібні заяви російської сторони є черговою дезінформацією, мета якої – залякати світ ядерною небезпекою, яка нібито йде від України, та виправдати загарбницьку війну рф проти нашої країни.

Насправді єдине джерело ядерної небезпеки – це дії рф, яка не лише прямо погрожує країнам Європи застосуванням ядерної зброї, але й створює великий ризик ядерної катастрофи військовими діями в районі українських АЕС,