Пропагандисты рф продолжают распространять фейки о ядерной опасности от Украины - ЦПД
Киев • УНН
российские пропагандисты продолжают распространять дезинформацию о том, что Украина представляет ядерную угрозу, утверждая, что импортированное в Украину отработанное ядерное топливо может быть использовано для создания "грязной бомбы".
российские и пророссийские медиа тиражируют заявление начальника российских войск радиационной химической и биологической защиты игоря кириллова о ввозе в Украину отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
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По его словам, это топливо, якобы может быть использовано для создания "грязной бомбы" и ее использования "под чужим флагом".
В ЦПД отметили, что подобные заявления российской стороны являются очередной дезинформацией, цель которой - запугать мир ядерной опасностью, которая якобы идет от Украины, и оправдать захватническую войну рф против нашей страны.
На самом деле единственный источник ядерной опасности-это действия рф, которая не только прямо угрожает странам Европы применением ядерного оружия, но и создает большой риск ядерной катастрофы военными действиями в районе украинских АЭС,
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