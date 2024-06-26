Москва во вторник запретила россиянам доступ к 81 сайту западных СМИ из 25 стран ЕС, обвинив их в "систематическом распространении недостоверной информации". Об этом пишет DW, передает УНН.

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Отмечается, что Россия уже закрыла большинство независимых СМИ, действующих в ее пределах, а также любые, которые критикуют Путина.

Министерство иностранных дел России заявило, что это ответный шаг за решение ЕС в мае заблокировать "пропагандистские сети, связанные с Кремлем", в том числе пражский "Голос Европы".

Россия раскритиковала решение ЕС, назвав его"политически мотивированным". В Брюсселе заявили, что этот шаг направлен на борьбу с источниками, которые "воспользуются инструментом продвижения и поддержки" вторжения России.

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