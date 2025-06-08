росія з минулої осені активізувала зусилля з будівництва укриттів для літаків - аналітик

росія активізувала свої зусилля з будівництва укриттів для літаків з минулої осені. Про це повідомив OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon, передає УНН.

З минулої осені росія активізувала свої зусилля з будівництва укриттів для літаків. Я визначив 14 місць, де вони побудували або будують укриття - написав Def Mon.

Він опублікував супутникові знімки з низки російських військових аеродромів. Роботи з будівництва захисних споруд тривають і в самій росії - у курську, борисоглібську, єйську, ахтубинську тощо.

Також можна побачити супутникові знімки військового аеродрому Саки із захистом для авіації.

СБУ показала унікальне відео удару FPV-дрона по Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая"

Доповнення

За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

4 червня повідомлялося, що на супутникових знімках Planet Labs російської авіабази "белая" в Іркутській області видно результати нальоту українських дронів. Аеродром було атаковано 1 червня. Фото свідчать про пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Серед них три Ту-95 та чотири Ту-22.