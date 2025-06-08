россия с прошлой осени активизировала усилия по строительству укрытий для самолетов - аналитик

россия активизировала свои усилия по строительству укрытий для самолетов с прошлой осени. Об этом сообщил OSINT-аналитик с псевдонимом Def Mon, передает УНН.

С прошлой осени россия активизировала свои усилия по строительству укрытий для самолетов. Я определил 14 мест, где они построили или строят укрытия - написал Def Mon.

Он опубликовал спутниковые снимки с ряда российских военных аэродромов. Работы по строительству защитных сооружений продолжаются и в самой россии - в курске, борисоглебске, ейске, ахтубинске и т.д.

Также можно увидеть спутниковые снимки военного аэродрома Саки с защитой для авиации.

СБУ показала уникальное видео удара FPV-дрона по Ту-22М3 на аэродроме "Белая"

Дополнение

По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.

4 июня сообщалось, что на спутниковых снимках Planet Labs российской авиабазы "белая" в Иркутской области видны результаты налета украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня. Фото свидетельствуют о повреждении не менее семи стратегических бомбардировщиков. Среди них три Ту-95 и четыре Ту-22.