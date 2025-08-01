росія вдарила по житлових кварталах Херсона, є постраждалі
Київ • УНН
російська армія атакувала Херсон 1 серпня, обстрілявши житлові квартали Корабельного району. Постраждали 78-річна жінка та 54-річний чоловік, обох госпіталізовано.
У п'ятницю, 01 серпня російська армія атакувала Херсон. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей: 78-річна жінка та 54-річний чоловік. Про це інформує Херсонська міська військова адміністрація (МВА), передає УНН.
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Зазначається, що російські війська приблизно о 19.00 у п'ятницю, 01 серпня вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона.
Вибухову травму та контузію отримала 78-річна жінка. Її доставили до лікарні. Триває дообстеження
Близько 21:30 російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.
Вибухову травму, контузію та садна ноги отримав 54-річний містянин
Співробітники поліції доставили потерпілого до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
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