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росія вдарила по житлових кварталах Херсона, є постраждалі

Київ • УНН

 • 62 перегляди

російська армія атакувала Херсон 1 серпня, обстрілявши житлові квартали Корабельного району. Постраждали 78-річна жінка та 54-річний чоловік, обох госпіталізовано.

росія вдарила по житлових кварталах Херсона, є постраждалі

У п'ятницю, 01 серпня російська армія атакувала Херсон. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей: 78-річна жінка та 54-річний чоловік. Про це інформує Херсонська міська військова адміністрація (МВА), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські війська приблизно о 19.00 у п'ятницю, 01 серпня вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона.

Вибухову травму та контузію отримала 78-річна жінка. Її доставили до лікарні. Триває дообстеження

- йдеться у дописі МВА.

Близько 21:30 російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.

Вибухову травму, контузію та садна ноги отримав 54-річний містянин

- повідомила міська влада.

Співробітники поліції доставили потерпілого до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

Ввечері 1 серпня військові рф скерували ворожий безпілотник по Харкову. Влучання відбулось у Київському районі поблизу багатоповерхівки. Кількість постраждалих у результаті ворожої атаки зросла до 11. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пʼятеро людей знаходяться під наглядом медиків у лікарні. 

Зеленський відреагував на заяви з рф: Україна пропонує перейти до розмови на рівні лідерів01.08.25, 14:35 • 4478 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Олег Синєгубов
Херсон
Харків