Россия ударила по жилым кварталам Херсона, есть пострадавшие

В пятницу, 1 августа, российская армия атаковала Херсон. В результате обстрела пострадали два человека: 78-летняя женщина и 54-летний мужчина. Об этом информирует Херсонская городская военная администрация (ГВА), передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские войска примерно в 19:00 в пятницу, 1 августа, ударили по жилым кварталам Корабельного района Херсона.

Взрывную травму и контузию получила 78-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Продолжается дообследование - говорится в сообщении ГВА.

Около 21:30 российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.

Взрывную травму, контузию и ссадины ноги получил 54-летний горожанин - сообщила городская власть.

Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

Вечером 1 августа военные РФ направили вражеский беспилотник по Харькову. Попадание произошло в Киевском районе вблизи многоэтажки. Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 11. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пятеро человек находятся под наблюдением медиков в больнице.

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