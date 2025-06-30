росія прагне відновити експорт скрапленого природного газу попри санкції - Bloomberg

росія знову намагається розширити експорт скрапленого природного газу (СПГ) після того, як санкції США загальмували минулорічні зусилля рф у цьому напрямку. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

Зазначається, що російське судно для перевезення СПГ вперше з жовтня пришвартувалося до експортного заводу "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек". Цей завод повинен був стати ключовим елементом у досягненні мети москви щодо збільшення експорту СПГ втричі до 2030 року, але він простоює вже кілька місяців, оскільки росія намагається знайти покупців, готових порушити західні обмеження.

У росії є все необхідне для значного збільшення експорту СПГ, оскільки вона розширює свій тіньовий флот. З моменту вторгнення в Україну в 2022 році експорт російського газу до Європи скоротився, а транспортування більшої кількості палива відбувається завдяки морським танкерам-газовозам і є гарним джерелом доходів для поповнення скарбниці москви