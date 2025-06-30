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росія прагне відновити експорт скрапленого природного газу попри санкції - Bloomberg

Київ • УНН

 • 142 перегляди

російський танкер для перевезення СПГ вперше з жовтня пришвартувався до заводу "Арктик СПГ 2", який простоює через санкції США. росія прагне збільшити експорт газу та розширює свій "тіньовий флот", змінюючи компанії-управителі для обходу обмежень.

росія прагне відновити експорт скрапленого природного газу попри санкції - Bloomberg

росія знову намагається розширити експорт скрапленого природного газу (СПГ) після того, як санкції США загальмували минулорічні зусилля рф у цьому напрямку. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що російське судно для перевезення СПГ вперше з жовтня пришвартувалося до експортного заводу "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек". Цей завод повинен був стати ключовим елементом у досягненні мети москви щодо збільшення експорту СПГ втричі до 2030 року, але він простоює вже кілька місяців, оскільки росія намагається знайти покупців, готових порушити західні обмеження.

У росії є все необхідне для значного збільшення експорту СПГ, оскільки вона розширює свій тіньовий флот. З моменту вторгнення в Україну в 2022 році експорт російського газу до Європи скоротився, а транспортування більшої кількості палива відбувається завдяки морським танкерам-газовозам і є гарним джерелом доходів для поповнення скарбниці москви

- зазначають автори.

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Вони вказують, що щонайменше 13 суден, включаючи ті, що можуть ходити в крижаних водах, були залучені для потенційного обслуговування "Арктик СПГ 2", при цьому деякі з них кілька разів змінювали керуючі компанії, щоб заплутати інформацію про справжніх власників.

росія має більше суден у своєму розпорядженні порівняно з літом/осінню 2024 року. Якщо вона зможе знайти покупців, цього невеликого флоту має бути достатньо для перевезення вантажів

сказав представник американського Арктичного інституту Малте Гумперт.

У свою чергу почесний член Глобального енергетичного центру Атлантичної ради та колишній помічник держсекретаря США, який брав участь у розробці санкцій щодо "Арктик СПГ 2" за часів адміністрації Байдена Джеффрі Пайєтт зазначив, що європейські лідери висловили "нову рішучість припинити весь імпорт російського газу, що робить ще більш важливим, щоб Сполучені Штати продовжували наш тиск на "Новатек".

Нагадаємо

До 18-го пакета санкції Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2", а також додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського "тіньового флоту".

Раніше стало відомо, що Швеція посилює контроль за суднами у Балтійському морі, щоб протидіяти російському "тіньовому флоту", який використовується для обходу санкцій. Збір інформації про судна стане основою для санкцій.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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