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Россия стремится возобновить экспорт сжиженного природного газа, несмотря на санкции – Bloomberg

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Российский танкер для перевозки СПГ впервые с октября пришвартовался к заводу «Арктик СПГ 2», который простаивает из-за санкций США. Россия стремится увеличить экспорт газа и расширяет свой «теневой флот», меняя компании-управители для обхода ограничений.

Россия стремится возобновить экспорт сжиженного природного газа, несмотря на санкции – Bloomberg

Россия снова пытается расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после того, как санкции США затормозили прошлогодние усилия РФ в этом направлении. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российское судно для перевозки СПГ впервые с октября пришвартовалось к экспортному заводу "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк". Этот завод должен был стать ключевым элементом в достижении цели москвы по увеличению экспорта СПГ в три раза к 2030 году, но он простаивает уже несколько месяцев, поскольку Россия пытается найти покупателей, готовых нарушить западные ограничения.

У России есть все необходимое для значительного увеличения экспорта СПГ, поскольку она расширяет свой теневой флот. С момента вторжения в Украину в 2022 году экспорт российского газа в Европу сократился, а транспортировка большего количества топлива происходит благодаря морским танкерам-газовозам и является хорошим источником доходов для пополнения казны Москвы

- отмечают авторы.

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Они указывают, что по меньшей мере 13 судов, включая те, что могут ходить в ледяных водах, были привлечены для потенциального обслуживания "Арктик СПГ 2", при этом некоторые из них несколько раз меняли управляющие компании, чтобы запутать информацию о настоящих владельцах.

Россия имеет больше судов в своем распоряжении по сравнению с летом/осенью 2024 года. Если она сможет найти покупателей, этого небольшого флота должно быть достаточно для перевозки грузов

сказал представитель американского Арктического института Мальте Гумперт.

В свою очередь, почетный член Глобального энергетического центра Атлантического совета и бывший помощник госсекретаря США, участвовавший в разработке санкций в отношении "Арктик СПГ 2" во времена администрации Байдена, Джеффри Пайетт отметил, что европейские лидеры выразили "новую решимость прекратить весь импорт российского газа, что делает еще более важным, чтобы Соединенные Штаты продолжали наше давление на "Новатэк".

Напомним

В 18-й пакет санкций Европейского Союза против России войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского "теневого флота".

Ранее стало известно, что Швеция усиливает контроль за судами в Балтийском море, чтобы противодействовать российскому "теневому флоту", который используется для обхода санкций. Сбор информации о судах станет основой для санкций.

Австралия ввела санкции против части теневого флота россии18.06.25, 16:07 • 3008 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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