росія обстріляла Херсонщину: двоє загиблих, серед 11 поранених є дитина

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 2 червня загинуло 2 людей, ще 11 постраждало, серед них є дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

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За даними слідства, 2 червня 2025 року збройні сили рф обстріляли населені пункти Херсонщини. Вони застосували артилерію та безпілотні літальні апарати.

11 мирних жителів було поранено у Херсоні, Антонівці, Білозерці та Станіславі. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина. Близько 04:00 російські війська обстріляли з артилерії Херсон. Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік.

Також у Херсоні загинув водій автомобіля швидкої допомоги. Близько 17:00 він був уражений ворожим FPV-дроном.

Нагадаємо

В результаті російського удару по Сумах поранено двох людей. Також було пошкоджено шість приватних будинків, три дачних будинки та промисловий об’єкт.