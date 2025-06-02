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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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росія обстріляла Херсонщину: двоє загиблих, серед 11 поранених є дитина

Київ • УНН

 • 854 перегляди

2 червня росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії та дронів, вбивши двох людей. Поранено 11 мирних жителів, у тому числі п’ятирічну дитину.

росія обстріляла Херсонщину: двоє загиблих, серед 11 поранених є дитина

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 2 червня загинуло 2 людей, ще 11 постраждало, серед них є дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Деталі

За даними слідства, 2 червня 2025 року збройні сили рф обстріляли населені пункти Херсонщини. Вони застосували артилерію та безпілотні літальні апарати.

11 мирних жителів було поранено у Херсоні, Антонівці, Білозерці та Станіславі. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина. Близько 04:00 російські війська обстріляли з артилерії Херсон. Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік.

Також у Херсоні загинув водій автомобіля швидкої допомоги. Близько 17:00 він був уражений ворожим FPV-дроном.

Нагадаємо

В результаті російського удару по Сумах поранено двох людей. Також було пошкоджено шість приватних будинків, три дачних будинки та промисловий об’єкт.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Генеральний прокурор України
Херсонська область
Херсон
Суми
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